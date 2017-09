Burkina Faso: Libération de Djibril Bassolé - Les jeunes de la Nafa accentuent la pression

Ils invitent le président du Faso à «faire observer formellement le principe de l'indépendance de la justice, à proscrire à jamais les juridictions d'exception, à veiller sur la dépolitisation de l'administration et à veiller à plus d'ouverture et de transparence dans la chaine des commandes publiques».

Les jeunes de la Nouvelle alliance du Faso ont également tiré à boulets rouges sur le gouvernement. Hermann Ouilina et ses camarades s'insurgent contre «la mal gouvernance, la corruption et la vie chère».

Les jeunes de la Nafa exigent l'application d'une «justice équitable qui s'accommode avec un Etat de droit et démocratie véritable» et «la libération immédiate du général Bassolé». Ils veulent aussi «un procès équitable pour tous les justiciables du putsch du 16 septembre 2015».

La jeunesse de la section Kadiogo de la Nafa confie aussi ne plus pouvoir supporter et «rester silencieux» face à cette situation. Pour elle, le général Bassolé est «victime d'obscures manœuvres politiciennes aux antipodes de l'éthique démocratique».

Leur porte-parole, Hermann Ouilina, dénonce le fait que, deux ans durant, leur «candidat à l'élection présidentielle de novembre 2015, le général Djibril Bassolé, fait l'objet d'un acharnement politico judiciaire humiliant «qui ne laisse plus le peuple burkinabè et la communauté internationale épris de justice indifférent».

