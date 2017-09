Mali: Tiken Jah Fakoly dénonce une tentative d'escroquerie

Plus de 150 000 enfants ne peuvent pas aller à l’école en raison du manque de… Plus »

En 2004, l'avocat des organisateurs du festival est un certain Baber Gano, devenu ministre en avril dernier. Cette nomination aurait-elle fait pousser des ailes aux plaignants ? Le ministre affirme aujourd'hui ne pas être impliqué dans ce dernier rebondissement, et apporter son soutien à l'artiste ivoirien.

Le dossier semble classé, jusqu'à ce que, 13 ans plus tard, les organisateurs du festival relancent les hostilités. Contacté par RFI, Tiken Jah Fakoly livre son point de vue : « J'étais chez moi, il y a trois mois, et puis on m'a fait signe qu'il y a un huissier de justice devant ma porte, c'est lui qui m'a annoncé la nouvelle. C'est là qu'ils sont allés voir un autre huissier. Leur nouvel huissier a apporté des papiers chez moi. J'étais en voyage, il a même visité la maison avec les militaires, pour m'effrayer ! Mes comptes ont été bloqués. Ils ont écrit à cinq banques que je devais de l'argent, et que la loi leur permettait de prendre. C'est des gens qui voulaient simplement m'escroquer. »

