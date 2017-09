Angola: La Faculté d'Ingénierie a trois nouveaux laboratoires

Luanda — La Faculté d'Ingénierie de l'Université Agostinho Neto dispose de trois nouveaux laboratoires qui faciliteront et assureront la formation intégrale des étudiants grâce à la production, la diffusion et le transfert de connaissances scientifiques et technologiques selon les normes internationales.

Intérieur du Laboratoire de la Faculté d'Ingénierie

Il s'agit des laboratoires de contrôles mécaniques destructifs et non destructifs, de réfrigération et la climatisation, tous deux situés à l'intérieur de l'institution et l'autre de Transmission de chaleur et énergies renouvelables, ce dernier dans la Faculté d'Architecture, avec des modèles universels dans des disciplines transversales dans les domaines d'ingénierie mécanique, le génie civil, d'ingénierie pétrolière, d'ingénierie électrotechnique et d'ingénierie chimique.

Les laboratoires sont équipés de bancs d'essai qui permettent d'étudier les caractéristiques pour réguler et lire les courbes de caractéristiques, prouvant qu'ils suivent les paramètres pour ensuite effectuer la correction.

Les utilisateurs peuvent également trouver des machines de test et de traction, des machines pour calculer les vibrations, entre autres.

La rectrice de l'Université Agostinho Neto, Maria do Rosário Bragança Sambo, a souligné la nécessité de prouver aux partenaires qu'ont pariés sur les équipements qu'ils sont en fait la hauteur de recevoir cette distinction pour choisir l'Université Agostinho Neto.

Elle a appelé les étudiants à se pencher sur le patrimoine offert comme début d'une ère qui sera suivie par la capacité d'être des professionnels compétents, une voie qui passe nécessairement par des cours technologiques, pour avoir des compétences et habilités pratiques qui seront utiles et feront la différence dans le marché du travail.

La responsable a également remercié les donateurs de choisir un domaine qui, en termes de formation dans l'enseignement supérieur et dans le cadre du Plan national de formation, est sélectionné pour donner un coup de pouce au développement socio-économique, scientifique et technique de l'Angola.