Angola: Les paysans cultivent 35.000 hectares de terres à Uacu Cungo

Au cours de la saison agricole 2016/2017, la municipalité de Cela a récolté 10.000 tonnes de maïs, 8.281 de haricots et de plus de 100 tonnes de légumes.

Il a indiqué que des engrais divers, des charrues, houes, machettes, entre autres intrants, avaient été distribués à de nombreux paysans. En ce qui concerne le soutien, le responsable a avancé que la préparation de cette terre et la distribution des intrants agricoles n'avait été possible que grâce à la mise en œuvre du programme municipal intégré pour lutter contre la faim et la pauvreté.

L'information a été donnée jeudi, par le directeur municipal de l'Agriculture et du Développement rural, Domingos Joaquim Lau, signalant qu'il y avait une augmentation de plus de 18.000 hectares de terres disponibles à des fins agricoles.

