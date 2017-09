Angola: Namibe - Le changement dans le secteur de l'éducation exige plus de qualité du travail des enseignants

Moçamedes — Le vice-gouverneur de Namibe pour les affaires économiques, Alcides Gomes Cabral, a souligné jeudi l'augmentation de la qualité, de l'efficacité et de l'intégration des cadres, afin de pouvoir atteindre les objectifs de réduction des taux d'échec et de désistement dans l'enseignement primaire et secondaire.

Enseignants participants au Ier colloque provincial de l'Education à Namibe

Le responsable parlait à l'ouverture du Premier Colloque provincial sur l'éducation, sous le slogan «Notre pari est la qualité de l'enseignement».

Selon lui, le changement implique nécessairement la formation d'inspecteurs et superviseurs pédagogiques, en leur fournissant les moyens nécessaires pour augmenter des actions de suivi et de soutien aux écoles et enseignants et l'augmentation du nombre de salles de classe, ainsi que le recrutement et le placement des enseignants avec un profil scientifique technique et pédagogique adapté à l'exercice de l'activité enseignante.

Il a également indiqué que l'Exécutif avait défini comme tâche prioritaire la formation de nouveaux enseignants et le perfectionnement constant des enseignants existants, un aspect que le 1er Colloque provincial de l'éducation devrait comme indispensable et certainement en tenant compte des principaux objectifs à atteindre.

Aux animateurs, il a appelé à la patience et à la tolérance maximales dans le sens d'éliminer les doutes qui surgissent au fur et à mesure et, en même temps, écartant les préoccupations qui se posent par rapport à chaque sujet.

Pendant deux jours, les participants aborderont des sujets tels que «Nouvelles politiques en matière de formation d'enseignants, les moyens d'enseignement alternatif pour le développement de l'activité expérimentale, dans l'enseignement de la physique de la 9e année, le projet d'éducation scolaire et gestion efficace scolaire, le profil de l'enseignant dans le processus d'enseignement/apprentissage, l'évaluation institutionnelle, entre autres.