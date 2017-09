Burundi: Divisions sur la libération d'auteurs présumés du putsch

L'artiste-musicien Dicko Omarou alias Dick Marcus, coordonnateur d'un autre rassemblement d'organisations de la société civile, considère ces appels à la libération des généraux Gilbert Dienderé et Djibrill Bassolé comme des manoeuvres de déstabilisations du pays : « Des gens font des démarches du côté d'Abidjan, vers Blaise Compaoré. Ils reviennent, ils disent qu'il faut qu'on ramène Blaise Compaoré sinon il n'y aura pas la paix, il faut libérer le général Diendéré sinon on n'aura pas la paix... Ils disent qu'il faut libérer un général qui a perpétré un coup d'Etat, sans que la justice puisse statuer. Nous pensons qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond. »

Il n'est pas le seul. Il y a des centaines de personnes qui ont été détenues de façon arbitraire, et certains y sont toujours, y compris Bassolé. Voilà pourquoi nous avons élargi la question. Non aux détentions arbitraires ! Malheureusement le pouvoir n'a pas écouté et n'écoute pas, et les choses continuent d'aller de pire en pire. »

Pascal Zaida est à la tête du Cadre d'expression démocratique qui regroupe une vingtaine d'associations. Il a entamé une campagne de dénonciation des tribunaux d'exception et des détentions arbitraires. Son regroupement demande la libération de « certains prisonniers politiques » : « Vous avez des gens qu'on a arrêtés sous la transition, après on les a relâchés, ça fait partie de détentions arbitraires. C'est vrai que depuis un bout de temps, nos détracteurs pensent que la question est liée à Djibrill Bassolé.

