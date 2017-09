Afrique du Nord: La Tunisie soutient la feuille de route onusienne

Le ministre des Affaires étrangères Khemaïes Jhinaoui a réaffirmé, hier, à New-York, l'appui de la Tunisie aux efforts onusiens entrepris en faveur d'un règlement politique et global de la crise en Libye.

«La Tunisie soutient la feuille de route proposée par l'émissaire des Nations unies pour la Libye et qui prévoit l'organisation, la semaine prochaine, à Tunis, d'un dialogue inter-libyen visant l'introduction de modifications nécessaires sur l'accord politique signé, en décembre 2015», lit-on dans un communiqué du département.

Lors d'une réunion de haut niveau, tenue sous la présidence du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, en marge de la 72e Assemblée générale de l'ONU, Jhinaoui a plaidé pour une solution politique à la crise libyenne qui garantisse la souveraineté du pays, la sécurité de ses territoires et l'unité de ses institutions: «La sécurité de toute la Méditerranée dépend de celle de la Libye», a-t-il poursuivi, cité dans le même communiqué.

La Tunisie avait pris part aux travaux de la 3e réunion du Comité de haut niveau de l'Union Africaine sur la crise libyenne, tenue, au Congo-Brazzaville.

La réunion de Brazzaville, consacrée à l'examen d'une solution politique en Libye avec la participation des principaux antagonistes libyens, était l'occasion de réaffirmer la position constante de la Tunisie aux côtés du peuple libyen, position contenue dans l'initiative du chef de l'Etat pour une solution globale en Libye ainsi que dans la Déclaration de Tunis, signée, le 20 février dernier, par les ministres tunisien, algérien et égyptien des Affaires étrangères.

«La Tunisie insiste sur le rôle primordial de l'Organisation des Nations unies dans la supervision du processus politique pacifique en Libye et celui des principaux pays limitrophes de la Libye, à savoir la Tunisie, l'Algérie et l'Egypte, dans l'accompagnement du dialogue entre les différentes parties libyennes», avait indiqué le département des Affaires étrangères dans un communiqué.

D'autre part, en marge des travaux de la 72e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères Khemaïes Jhinaoui a participé mercredi à une réunion de haut niveau sur «l'emploi des jeunes pour la paix et la capacité à résister».

La réunion a été organisée par la Tunisie, l'Espagne, l'Organisation internationale du travail (OIT) et le programme des Nations unies pour le développement (Pnud). Ses travaux ont été présidés par le directeur général de l'OIT Guy Ryder.

Le chef de la diplomatie tunisienne a souligné à cette occasion l'importance de l'autonomisation des jeunes par le biais d'un travail décent, passant en revue les mesures prises par la Tunisie pour lutter contre le chômage, en particulier celui des jeunes et des diplômés du supérieur, a indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Il s'agit notamment de l'adoption d'une stratégie nationale pour l'emploi et de la signature d'un accord entre le gouvernement tunisien, l'Union générale tunisienne du travail (Ugtt) et l'Union tunisienne pour l'industrie, le commerce et l'artisanat (Utica) portant sur un programme national sur le travail décent appuyé par l'OIT.

Ont pris part à cette réunion la ministre espagnole de l'Emploi et de la Sécurité Sociale, la ministre comorienne de la Santé, la secrétaire d'Etat norvégienne aux Affaires étrangères, l'envoyée spéciale du ministère finlandais des Affaires étrangères chargée de la médiation, l'envoyé spécial du Secrétaire général de l'ONU pour la Jeunesse ainsi que des représentants des agences onusiennes, de la société civile et du secteur privé.

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères a participé à une réunion sur la question de l'éducation à l'horizon 2030, à laquelle ont également pris part le secrétaire général des Nations unies, les présidents de la France, du Sénégal et du Malawi, le Chef du gouvernement norvégien ainsi que plusieurs ministres, responsables sécuritaires et personnalités de haut niveau.

Khemaïes Jhinaoui conduit la délégation tunisienne aux travaux de la 72e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient du 17 au 22 septembre à New York, et qui a été placée cette année sous le thème «Priorité à l'être humain: Paix et vie décente pour tous sur une planète préservée».

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui a participé à New York à une réunion ministérielle de concertation visant le suivi et la mise en œuvre des recommandations issues du forum sino-africain sur la coopération.

Organisée en marge de la 72e Assemblée générale des Nations unies, la réunion a été présidée par le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, indique un communiqué du département.

A cette occasion, Jhinaoui a souligné l'importance qu'accorde la Tunisie à la coopération avec la Chine se félicitant du rapprochement des points de vue entre la Chine et l'Afrique au sujet des questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Le Chef de la diplomatie tunisienne a également pris part à une réunion de haut niveau sur la feuille de route de l'Union africaine (UA).

Tenue sous la présidence du président de l'UA, Alpha Condé, en présence du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres ainsi que plusieurs chefs d'Etat africains, la réunion a soumis à la réflexion des thèmes d'actualité aussi importants que, «l'indice démographique», «l'investissement», «l'enseignement» et «l'emploi».

En marge de la 72e Assemblée générale des Nations unies, Khemaïes Jhinaoui a aussi participé à une réunion de haut niveau sur «le terrorisme sur internet», tenue sous la présidence du président français Emmanuel Macron, du Premier ministre britannique Theresa May et le Premier ministre italien Paolo Gentiloni.