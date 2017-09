Cameroun: Tournoi ITY juniors de Grade 4 - Linda Eloundou, médaillée d'argent

Après avoir remporté la coupe du Cameroun de tennis en août dernier, Linda Eloundou a perdu en finale du tournoi ITF juniors de Grade 4 à Cotonou au Bénin. La joueuse avait jusque-là réussi un sans-faute, éliminant tour à tour la Béninoise Emeline Honfoga (6-1/ 6-0), l'Ivoirienne Marie Ange Adomon (6-2/ 6-1) et la Finlandaise Alexandra Antilla (6-2/6-1). Après un match très relevé de près de quatre heures, la Camerounaise s'est imposée en demi-finale 7-5/ 5-7 /7-6 face à l'Indienne Bhakti Parwani. Mais en finale, le 16 septembre dernier, elle s'est inclinée devant la Nigériane Tayo Adetunji sur un score de 6-3 /6-3. L'une des jumelles Eloundou est toutefois la première Camerounaise à remporter une médaille à un tournoi ITF Juniors. Ce tournoi, organisé par la Fédération internationale de tennis, a pour objectif de permettre aux juniors filles et garçons de gagner des points et d'améliorer leurs classements au niveau mondial. Il est ouvert à tous les juniors du monde entier. A noter que les jumelles Eloundou participent également à deux circuits du même type à Lomé au Togo depuis le 17 septembre.

