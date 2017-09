Cameroun: Coupe du Cameroun de handball finales ce samedi

TKC-Dynamique de Bokito en dames et Minuh-FAP chez les messieurs constituent les attractions à Yaoundé.

Journée chargée que celle de ce samedi 23 septembre au complexe la Concorde de l'université de Yaoundé I. Dès 13h en effet, le public assistera à la 54e édition des finales de la coupe du Cameroun seniors de handball, avec de belles affiches au programme. En dames, le Tonnerre Kalara club sera opposé à Dynamique de Bokito, dans une affiche qui s'annonce électrique avec deux des meilleures équipes de la saison. Après plusieurs échecs, le club de Bokito accède enfin à la finale, sa toute première, après s'être facilement défait de Nana Training center de Bafoussam en demi-finale. Et l'équipe du Mbam-et-Inoubou peut s'appuyer sur l'expérience de certaines joueuses, couplées à la fougue de sa jeune garde pour tenter de bousculer la hiérarchie. Car ce serait un petit exploit pour Dynamique que de détrôner TKC, tenant du titre et habitué des finales. La qualification au précédent tour face à Fondation André Nziko (FANZ) a presque été une formalité pour les filles de Samuel Rodrigue Manock. Le groupe, qui constitue un vivier important de la sélection nationale, a eu plus de trois semaines pour corriger les erreurs observées jusque-là. Mais rien ne dit que tout est joué d'avance, d'autant que les deux finalistes se sont rencontrés en championnat cette saison en aller-retour, avec une victoire pour chacune des équipes. Chez les messieurs, on assistera tout simplement à un remake de la finale de 2016 entre les Forces armées et police (FAP) et Minuh, tous deux de Yaoundé. FAP avait alors pris le dessus dans un match serré qui s'était dénoué dans les prolongations. L'histoire se répètera-t-elle ? Les joueurs de Minuh espèrent que non, avec un groupe plus costaud dans tous les compartiments et plus collectif. Il a fallu, pour en arriver là, se défaire de FANZ, alors que FAP a dominé Phoenix de Douala. Les deux clubs ont en tout cas mené les débats en championnat tout au long de la saison. A noter qu'en prélude à ces chocs, le public aura droit à d'autres finales en ce qui concerne les disciplines assimilées. Notamment le Ndamba-along, qui verra s'affronter APEPS 2003 et Yaoundé IV. Vogt de Yaoundé et Cenajes de Bertoua se disputeront pour leur part le titre en Tchouk-ball.