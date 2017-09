Tchad - le choléra fait plus de 50 morts

L'épidémie de choléra fait des ravages à l'est du Tchad. Selon des chiffres fournis par le ministère de la Santé et l'ONG Médecins sans frontières, plus de 50 personnes ont perdu la vie dans les régions du Sila et du Salamat, au cours des derniers jours, du fait de cette maladie. Les camps de réfugiés soudanais sont les plus exposés à cette épidémie. Le gouvernement a dépêché sur le terrain une équipe pour coordonner la riposte avec Médecins sans frontières, l'Organisation mondiale pour la santé et le Fonds des Nations unies pour l'enfance.