Cameroun: Alfred Bagueka Assobo - « Le Cameroun est parmi les meilleurs en Afrique »

interview

Président de la Fédération camerounaise du tennis de table, parle de la coupe de l'ambassadeur de Chine, prévue ce week-end à Yaoundé

A quoi s'attendre pour la 8e édition de la coupe de l'ambassadeur de Chine de tennis de table ?

La Fédération du tennis de table, sous le patronage du ministère des Sports et de Son Excellence l'ambassadeur de Chine, organise la 8e édition de la coupe de l'ambassadeur de Chine les 23 et 24 septembre prochains au Palais de sports de Yaoundé. Il s'agit d'une compétition instituée en 2008 par l'ambassadeur de Chine et qui cette année est effectivement placée sous le signe des innovations. La première a un volet international, avec la participation de joueurs issus du Centre national d'entraînement de Chine. La deuxième innovation, dans le volet national, est la création d'un championnat spécial par équipe pour les joueurs des entreprises opérant au Cameroun, avec aussi des équipes de vétérans. Sinon, la phase traditionnelle, c'est-à-dire en individuel, regroupera des joueurs camerounais sélectionnés dans les catégories cadets, séniors messieurs et dames.

Qu'en est-il de la participation de nos joueurs sur le plan national ?

Sur le plan national, nous inviterons 20 joueurs concernant les seniors messieurs, 15 chez les dames et un peu moins pour les cadets. Les joueurs camerounais qui seront parmi les meilleurs seront invités. Concernant la phase internationale, elle verra s'affronter les deux meilleurs joueurs messieurs et dames de la Chine et les deux meilleurs Camerounais.

Quels sont les enjeux de cette compétition ?

L'enjeu premier c'est de développer le tennis de table. Cet enjeu est une occasion pour nous de montrer que le tennis de table au Cameroun est arrivé à un certain niveau. Montrer que les joueurs camerounais ont un niveau requis parmi les meilleurs en Afrique. Certes, nous ne rivalisons pas encore avec les Chinois, mais nous montrerons à ceux qui viendront que le Cameroun a un niveau parmi les meilleurs en Afrique. Le tennis de table est un sport national en Chine. On y retrouve donc les meilleurs joueurs du monde. Lorsqu'ils se déplacent dans un pays comme le nôtre, c'est une occasion unique et inédite à ne pas manquer. Il faut donc que les Camerounais viennent voir ce qui se fait en matière de tennis de table dans le monde.