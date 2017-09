On ne le dira jamais assez, cette condamnation d'Ahmed Abba est une atteinte grave à la liberté de la presse et il appartient à tous ceux qui défendent le droit à l'information de se mettre debout, comme un seul homme, pour dénoncer ce verdict qui tombe à quelques jours de la commémoration de la Journée mondiale de la liberté de la presse dont le thème porte de surcroît sur la protection des journalistes.

Et ce, après l'annulation, à la dernière minute, d'une première audience qui était inscrite au rôle le 17 août dernier. C'est dire que depuis plus de deux ans il a été jeté en prison pour des chefs d'accusation aussi ahurissants : «non-dénonciation» et «blanchiment du produit d'un acte terroriste ».

