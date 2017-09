Afrique: Concours d'innovations - Deuxième édition du challenge Digital Africa

La seconde édition du challenge Digital Africa, un concours d'innovations numériques en faveur du développement durable, vient d'être lancée, avant-hier. Ce concours incite les jeunes entreprises innovantes à présenter des projets autour des thèmes relatifs au développement durable. Ainsi, plusieurs domaines peuvent être explorés, des savoirs et créativité (éducation, formation, industries créatives et culturelles) aux territoires (défi urbain, transformation rurale, et smartcity) en passant par la citoyenneté (e-gouvernement, engagement, activisme, nouveaux médias), ou encore l'environnement et climat (greentech, cleantech, transports durables, économie bleue, énergies, etc.).

Forts de la réussite de la première édition, en 2016, qui a reçu plus de 500 candidatures et récompensé 10 lauréats qui ont convaincu le jury par le potentiel d'impact de leur innovation, les organisateurs, à savoir l'Agence Française de Développement (AFD), Bpifrance et La French Tech, décident de renouveler l'expérience, cette année. L'objectif est alors d'accompagner sur le long terme l'émergence d'écosystèmes numériques matures et solides, porteurs de nouvelles opportunités économiques.

Dix lauréats dont cinq jeunes entreprises innovantes africaines et cinq autres, françaises, bénéficieront d'un accompagnement sur mesure dans la réalisation de leur projet. Les 5 lauréats africains seront accompagnés par l'AFD aux travers d'un « pack accélération », appui technique et financier personnalisé d'une valeur maximale de 30 000 euros, tandis que les 5 jeunes entreprises françaises lauréates seront accompagnées par Bpifrance qui leur offrira un pack accompagnement d'une valeur maximale de 10 000 euros.

Les participants auront jusqu'au 22 octobre pour soumettre leur candidature et déposer leur projet en ligne sur DigitalAfrica.AFD.fr.