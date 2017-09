Madagascar: Temandrota et Pascale Vetois - Un véritable dialogue artistique

Ensemble, ils exposent à l'AKOA Ivandry : 35 tapis pour Gasy Rug et une bonne trentaine d'œuvres entre sculpture et peinture pour Temandrota. La scénographie laisse imaginer un paysage, sur le thème de la spirale. « Un équilibre sur les formes, les couleurs, la géométrie » explique Temandrota.

A Ivandry, dans le restaurant Akoa, la décoration prend des allures de voyages vers on ne sait où, mais un monde qui transporte vers un autre univers. Difficile de mettre des mots sur ce que l'on peut ressentir, seule chose à faire, apprécier ces œuvres d'art de deux maestro qui se sont bien rencontrés : Temandrota, un artiste plasticien malgache qui a acquis une notoriété internationale à travers ses œuvres et son parcours, et Pascale Vétois, qui signe les tapis de Gasy Rug.

