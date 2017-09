Madagascar: Portrait - NAIVOARIVELO Rakotondratsimba, un modeste artiste multitalent

Cet artiste sexagénaire marié et père de quatre enfants, grand-père de cinq petits-enfants, Naivoarivelo Rakotondratsimba est un homme très sympathique selon ses connaissances. Son grand-père maternel et son père étaient accordéonistes qui animaient les « famadihana », les foires communales et les fêtes familiales. Naivoarivelo Rakotondratsimba ou tout simplement Dadanaivo commençait à apprécier la musique dès son jeune âge à la sortie de l'Ecole Primaire.

Vivant dans une famille nombreuse composée de huit fratries, la « Valiha » était le seul instrument disponible pour lui. Il a appris à la connaitre et à l'apprécier. En 1971, Dadanaivo s'initiait à la « Valiha » chez Randafison Sylvestre du groupe « Ny Antsaly » à Analakely. Le début de son carrière de musicien et chanteur était en 1983. Dix ans plus tard, il a créé le groupe folklorique « Ny any aminay » et en 2001 à Paris, le Groupe M'Kanto Gasy.

Dadanaivo aime comme distraction la pêche et jouer à un instrument à corde. C'est ce qui confectionne son tempérament très calme, tolérant. « C'est une personne qui parle avec douceur, qui respecte les autres et qui vit loin du conflit », a dit une de ses connaissances. Il apprécie les plats typiquement malgaches spécialement le poisson.

Artiste à multitalent. Dadanaivo n'est seulement pas un joueur de « Valiha » et chanteur, il écrit et compose les chansons de son groupe artistique « Ny any aminay ». Il est aussi poète, écrivain et « mpikabary ». C'est un tailleur de profession mais il crée aussi des vêtements pour homme spécialement les chemises. Sa vision est d'apporter sa contribution pour la culture malgache et la faire apprécier par les concitoyens surtout les enfants et les jeunes. Dadanaivo est un artiste complet. Il n'est presque jamais en tête d'affiche mais il a un parcours très spécial.

Ancien membre du Groupe Ratovo, il a déjà donné des spectacles à Madagascar et dans beaucoup d'autres pays. Dadanaivo de raconter : « Je n'ai pas les moyens de me procurer des voyages à l'étranger. Mais c'est la musique qui m'a emmené jusqu'à Mayotte, à Côte d'Ivoire, en Chine, au Japon, en France, aux Etas-Unis... ». Il continue à satisfaire sa passion dans la plateforme Sehatra Ba Gasy qui réunit tous les artistes et les mélomanes du « Ba gasy ».