Madagascar: FIVMPAMA - Partenariat avec la Cité des Dirigeants réunionnais

Le CA et les partenaires du FIVMPAMA avec le Président du Comité Exécutif de la Cité des Dirigeants, Christophe Di Donato (Au centre).

Les membres de ce groupement du patronat malagasy bénéficieront d'un programme de formation de haut niveau à La Réunion, qui se tiendra en novembre prochain.

Suite à la rencontre du président du FIVMPAMA, Erick Rajaonary avec les membres de la diaspora malagasy à La Réunion ainsi que différentes entités sur place, des projets concrets ont été réalisés. La preuve, ce groupement du patronat malagasy a signé une convention de partenariat avec la Cité des Dirigeants réunionnais, représentée par son président du Comité Exécutif, Christophe Di Donato, hier à l'hôtel Colbert. « L'objectif consiste à développer le réseau d'affaires entre les opérateurs des deux pays tout en développant les échanges commerciaux bilatéraux qui sont pour l'heure très faibles », a annoncé Erick Rajaonary.

Joint-venture. D'autant plus, « il y a un financement de l'ordre de 63,2 millions d'Euros de FEDER pour développer la coopération transfrontalière sur une période de 2014-2020. Mais ce fonds n'a pas été utilisé jusqu'à maintenant. Un joint-venture entre les membres du secteur privé malagasy et réunionnais s'impose ainsi pour mettre en œuvre des projets visant à développer la coopération régionale », a-t-il poursuivi. En outre, le FIVMPAMA a mobilisé la diaspora malagasy à La Réunion afin de contribuer au développement économique de Madagascar. Plus de 80 personnes membres de cette diaspora et issus de différents secteurs d'activités ont maintenant adhéré à l'antenne de ce groupement du patronat malagasy à La Réunion. Cette antenne du FIVMPAMA vient d'être mise en place. Et une assemblée générale constitituve sera bientôt organisée pour constituer le bureau. En outre, d'autres chefs d'entreprise réunionnais ont rejoint les rangs de cette diaspora malagasy.

Programme de formation. De son côté, la Cité des Dirigeants de la Réunionnais s'engage à hébérger cette branche du FIVMPAMA dans ses locaux. « Nous sommes une société coopérative d'intérêt collectif créée en juin 2017. Notre mission est de fédérer les structures de l'économie sociale et solidaire ainsi que de proposer un programme de formation de haut niveau pour les dirigeants d'entreprises. Après la signature de cette convention de partenariat, les chefs d'entreprises ou les jeunes porteurs malgaches bénéficieront également de ce programme de formation dit CPA. Nous pouvons les accompagner dans la réalisation de leurs projets », a déclaré Christophe Di Donato, le président du comité exécutif de la Cité des Dirigeants de La Réunion.

Appel à candidature. En tant que membre de la Cité des Dirigeants regroupant plus de 500 chefs d'entreprise et 200 femmes entrepreneurs, par le biais de son antenne, les membres du FIVMPAMA éparpillés dans tout Madagascar bénéficieront de ce programme de formation. « Un appel à candidature sera lancé la semaine prochaine afin d'envoyer dix opérateurs à La Réunion, et ce, avec l'appui de nos partenaires. Ce qui leur permettra de développer ou mettre en œuvre leurs projets tout en se professionnalisant surtout concernant le respect des normes pour pouvoir exporter vers la Réunion. L'agriculture, l'agro-alimentaire et l'économie bleue sont les secteurs prioritaires dans le cadre du développement du partenariat entre les deux parties », a conclu Erick Rajaonary.