Congo-Kinshasa: Le président Kabila intervient ce samedi devant l'Assemblée générale de l'ONU

Enfin, fait important, ce communiqué « implique» l'ONU, l'Union européenne, l'OIF mais également l'Union africaine et la SADC, deux instances qui jusque-là prenaient fait et cause pour le régime de Kinshasa. Le message est-il perçu de manière claire par la MP qui s'imagine tout permis au pays. Au fond, il s'agit d'une véritable rupture dans le rapport de force diplomatique sur le dossier congolais.

A la lecture du communiqué final, l'opposition RD congolaise a de quoi être satisfaite, note Adrien Seyes. Tout d'abord, pour l'ONU, les élections présidentielle et législatives doivent se tenir conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre (dont la mise en œuvre doit être «totale »), soit fin 2017 au plus tard. Il s'agit-là d'une des exigences majeures des opposants congolais, très présents ces jours-ci à New-York.

Après Kananga où il a inauguré mardi dernier le forum sur la paix et le développement dans l'espace Kasaï, le président de la République, Joseph Kabila, a mis le cap sur New-York où il prend la parole, sauf imprévu, demain samedi devant l'Assemblée générale des Nations unies. C'est dans la matinée de jeudi qu'il a quitté Kinshasa. Pour Joseph Kabila, il s'agit de solliciter plus de temps à l'ONU dans l'organisation des élections. Une mission à plusieurs inconnues.

