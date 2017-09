Angola: L'Endiama Mining et Associés comptent investir 7.000 millions d'USD

Luanda — L'entreprise nationale de diamants d'Angola (Endiama) et ses associés compte investir 7.497.263 dollars US dans la prospection et évaluation de dépôts de diamants dans la province de Lunda Sul.

L'accord d'investissement minier relatif à l'attribution de droits miniers de prospection et évaluation de dépôts secondaires de diamants a été approuvé par un décret exécutif du Ministère de la Géologie et des Mines, publié le 11 septembre dans le Journal de la République, a appris jeudi l'Angop.

Cet accord engage les entreprises Muapi et Artcon qui participent avec 55 et 25 % , en termes d'investissement, à la prospection et évaluation de dépôts secondaires de diamants.

Pour une période de cinq ans renouvelables, les investisseurs vont effectuer la prospection et évaluation dans un secteur de 1.284 kilomètres carrés, à Lunda Sul.