Cameroun: Pensions des anciens militaires, victimes de guerre ... - La prise en charge va s'améliorer

Le SED Koumpa Issa a procédé lundi à Maroua au lancement de cette opération qui va s'étendre dans les dix régions.

Ils sont venus nombreux, les anciens militaires, militaires retraités, victimes de guerre et ayant-droits qui ont pris part à la cérémonie de lancement des opérations de mise à jour des pensions militaires. Un événement présidé, au nom du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense par le secrétaire d'Etat à la Défense, chargé des Anciens combattants et Victimes de guerre, Koumpa Issa.

C'était le 18 septembre 2017 à la place d'armes du 4e secteur militaire de Maroua. Il était question pour le secrétaire d'Etat, d'installer la commission qui va permettre à ces personnes de débloquer leurs situations respectives, voire même, recueillir des suggestions allant dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de vie. Cette commission est présidée par le lieutenant-colonel Afana qui, dans son exposé, a rappelé les divers avantages auxquels a droit toute personne ayant servi sous le drapeau, ou alors ses ayant-droits.

L'occasion a aussi été donnée de clarifier la notion d'ancien combattant. Et en réalité, il n'en existe pas un seul dans les registres disponibles dans l'Extrême-Nord. On y compte plutôt des anciens militaires, militaires retraités et victimes de guerre. Plus exactement, les statistiques disponibles au 18 septembre 2017 font état d'un total de 2 103 hommes et femmes, dont 764 anciens militaires et militaires retraités, 627 veuves et 712 orphelins répartis dans les six départements de la région.

Il s'agit, comme cela a été relevé, de personnes à la santé fragile. Koumpa Issa a décrié les tracas qu'ils doivent souvent endurer pour obtenir leur pension : « Ceux-ci sont souvent victimes d'humiliation, de tracasseries et d'escroqueries, et ceci à tous les niveaux de la procédure », s'est-il plaint.

Il a dès lors attiré l'attention de ces derniers sur le fait qu'ils ne doivent pas avoir recours aux intermédiaires pour la confection de leurs dossiers. C'est à ce travail de conscientisation que va s'atteler la commission mise sur pied.

Elle qui va étendre ses travaux dans les 10 régions, pour des concertations qui seront bouclées le 21 octobre prochain.