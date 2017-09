Cameroun: Business entre le pays et la Chine - Des investisseurs prospectent à Yaoundé

Des échanges ont eu lieu mardi dernier avec des porteurs de projets et chefs d'entreprises locaux, en prélude aux journées économiques prévues à Béijing en fin d'année.

Une soixantaine d'investisseurs potentiels représentant une vingtaine d'entreprises évoluant dans des domaines divers tels que la banque, l'eau et l'électricité, le bâtiment et travaux publics, les télécoms, la santé et l'éducation, le bois et la foresterie, le textile, etc.

Tout ce beau monde est venu de Chine pour rencontrer des porteurs de projets et chefs d'entreprises camerounais, avec l'intention de nouer des partenariats d'affaires. Une délégation conduite par Lyu Xinhua, ancien ministre chinois des Affaires étrangères et président du Conseil pour la promotion de la coopération sud-sud (CPCSS).

Ces rencontres ont donc eu lieu mardi dernier à Yaoundé, dans le cadre d'une réunion sur l'investissement et le commerce entre la Chine et le Cameroun. Réunion organisée par le mouvement patronal Ecam, en prélude aux journées économiques, industrielles et commerciales du Cameroun en Chine (JEICAC), prévues du 1er au 5 décembre 2017.

Protais Ayangma, président d'Ecam, a rappelé que le forum de Yaoundé vise à préparer le terrain au millier d'entrepreneurs camerounais attendus en Chine en fin d'année, afin de nouer des partenariats susceptibles d'aider au développement du Cameroun.

Marthe Angéline Mindja, directeur général de l'Agence de promotion des investissements, a d'ailleurs entretenu les participants sur les facilités que le Cameroun offre aux investisseurs étrangers.

Et pour l'ambassadeur de Chine au Cameroun, Wei Wenhua, qui prenait part à cette rencontre aux côtés du ministre Camerounais de la Communication, Issa Tchiroma Bakary, la réunion de mardi a permis aux potentiels partenaires de faire connaissance, avant de pouvoir engager une quelconque collaboration.