Madagascar: China Exhibition Madagascar - Un nouveau souffle pour la coopération sino-malgache

Les officiels et les participants de la China Exhibition Madagascar.

Avec une coopération mutuellement avantageuse qui a déjà duré 45 ans, la chine figure parmi les partenaires incontournables pour le développement de Madagascar.

Ils ont promis de venir. Ils sont là. Les investisseurs chinois sont massivement représentés au China Exhibition Madagascar qui a débuté, hier au CCI Ivato. En tout, ils sont 72 investisseurs chinois à avoir répondu à l'appel des organisateurs de cette première édition de China Exhibition Madagascar. Une délégation qui représente d'importants secteurs d'activité indispensables pour le développement. Pour ne citer entre autres que l'agriculture, les travaux publics, les infrastructures, la machinerie industrielle, les mines, le commerce... Une présence massive qui démontre en tout cas, la volonté des opérateurs économiques chinois d'investir à Madagascar considéré par les Chinois, comme étant un partenaire efficace pour des échanges gagnant-gagnants.

Croissance. Pour SEMme Yang Xiarong, Ambassadeur de Chine à Madagascar, cette manifestation constitue un nouveau souffle pour la coopération entre la Chine et Madagascar. Une coopération qui célèbre d'ailleurs ses 45 années d'existence. «Depuis 45 ans, la coopération économique et commerciale ne cesse de se développer et a réalisé un progrès réjouissant. En 2016, le volume du commerce entre la Chine et Madagascar a atteint 1,1 milliards de dollars US, soit cent fois celui du début de nos relations diplomatiques », a notamment déclaré l'Ambassadeur de Chine. Des échanges qui enregistrent actuellement une croissance non négligeable. « De janvier à juin 2017, les échanges commerciaux sino-malgaches enregistrent une croissance de 10,3% par rapport à la même période de l'année dernière. Et s'élèvent à 610 millions de dollars US ». Des chiffres qui placent Madagascar au rang de premier partenaire commercial, premier exportateur et quatrième importateur à Madagascar. Le développement de ces échanges a été notamment facilité par certaines mesures pris par le gouvernement chinois comme l'application du tarif douanier zéro en faveur des 97% de produits malgaches exportés vers la Chine.

Routes de la soie. Mais les Chinois ne sont pas là uniquement pour vendre et acheter. Ils sont aussi là pour investir. De nombreux projets sont actuellement envisagés. Surtout depuis la visite amicale du ministre chinois des Affaires Etrangères Wang Yi à Madagascar et la visite d'Etat réalisée par le Président Hery Rajaonarimampianina à Beijing. Une visite au cours de laquelle les Présidents chinois et malgaches ont assisté à la signature d'un mémorandum d'entente sur la promotion conjointe de l'initiative « Ceinture et Route ». « La Chine est prête à faire de Madagascar un pont entre les nouvelles routes de la soie et le continent africain » selon toujours l'Ambassadeur de la Chine. SEMme Yang Xiaorong a par ailleurs tenu à préciser que le principe qui anime la coopération sino-malgache repose sur l'amitié et la sincérité, le respect mutuel, l'égalité et les avantages réciproques. Une coopération gagnant-gagnant dans cinq domaines capitaux comme l'agriculture, la pêche, la manufacture, le tourisme et l'aviation régionale. Et ce, en renforçant les trois gros piliers que sont les infrastructures, la valeur des ressources humaines et la facilitation du commerce.

A noter que la partie malgache était représentée hier par le Premier ministre Mahafaly Olivier. Ce dernier devait indiquer que Madagascar est ouvert à tous les partenaires économiques du moment qu'il y a le respect de la souveraineté nationale et la recherche d'intérêts communs entre les deux parties. Justement la coopération chinoise respecte ces deux principes et est donc appelée à se développer davantage.