Cameroun: Sécurité - Le Centre se porte bien

Une tendance qui risque de changer dans quelques mois, car d'importants scrutins électoraux sont en vue. Par ailleurs, dans ce sillage, Elections Cameroon a bouclé la révision des listes électorales et la région, a mentionné le gouverneur, a enregistré 113 603 nouveaux inscrits. L'installation de l'exécutif communal de la commune d'arrondissement de Yaoundé VI, « feuilleton à rebondissements », aura également été « un moment important dans la coordination administrative et nous nous réjouissons de cet aboutissement », a noté Naseri Paul Bea, en ouverture des travaux.

