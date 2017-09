Ile Maurice: Compagnie de Beau Vallon - Un projet immobilier de Rs 8 milliards à Pointe d'Esny

Ce projet comportera également un centre sportif, une école maternelle et primaire, des aménagements nautiques, des espaces commerciaux, des restaurants ou encore des espaces piétonnières et des pistes cyclables, entre autres. CBVL devrait commencer la commercialisation entre la fin de cette année et début 2018.

Le village intégré de Pointe d'Esny sera donc développé autour d'étangs naturels qui seront préservés, restaurés et gérés. Conformément aux dispositions du PDS, les habitations seront commercialisées aux étrangers comme aux Mauriciens. Parmi les offres qui seront offerts : des terrains à bâtir, appartements, duplex et villa.

