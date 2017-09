Ile Maurice: Examen le même jour - Des parents de Grade 5 en grogne

Le 17 octobre prochain aura lieu le Modular Assessment pour les élèves en Grade 5.

Cette composante s'inscrit dans le cadre des examens du Primary School Achievement Certificate (PSAC) et concerne les matières de Sciences et d'Histoire & Géographie. Les élèves sont appelés à être évalués une première fois en Grade 5 et l'autre partie de l'évaluation sera faite en Grade 6.

Les points obtenus lors des deux évaluations seront additionnés et inclus au score total du PSAC. Cependant, c'est la grogne chez les parents.

Selon nos informations, des parents mécontents contestent le fait que les deux évaluations auront lieu le même jour. L'évaluation des Sciences aura lieu le matin du 17 octobre. Et, dans l'après-midi, ce sera au tour du questionnaire d'Histoire & Géographie.

Les parents contestataires estiment que ces examens auraient dû être organisés sur deux jours. D'autant plus qu'ils se feront sous «strict exam conditions». Ils redoutent que les élèves soient fatigués et ne puissent pas donner le meilleur d'eux-mêmes. «Il faut compter une heure pour chaque épreuve. Les résultats compteront pour le score final. Il est important que les candidats aient toutes les chances de réussir.»

Toutefois, du côté du ministère de l'Éducation, aucun changement de date n'est prévu. Le 17 octobre semble être la seule date à laquelle les examens peuvent avoir lieu

Interrogé à ce sujet, Vinod Seegum, président de la Government Teachers Union (GTU), qui a participé à l'élaboration du time-table, précise que toutes les dates ont été passées au crible. «Le 18 octobre est la veille de la fête Divali. C'est ce jour-là que les Mauriciens tamouls la célèbrent. Le 19 octobre est férié. Et peu après les épreuves du PSAC commencent», dit-il. Et pourquoi pas avant le 17 octobre ? «D'autres examens ont lieu durant cette période : ceux des Grades 4 et 5, entre autres.»

Pour le président de la GTU, ce n'est pas la première fois que deux épreuves sont organisées dans la même journée. «Cela a souvent été le cas lors des examens du CPE dans le passé.»

Par ailleurs, bien que le questionnaire pour chaque matière comporte 100 points, il sera ramené à 50 points lors de la correction. Idem pour la seconde partie des épreuves l'an prochain.