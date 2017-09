Madagascar: Parti Freedom - Crainte d'une crise postélectorale !

Latitude et égalité. Pour éviter donc une nouvelle crise postélectorale, les participants ont donné chacun leur avis. « Il faut garantir l'égalité de chances entre les candidats », précise Rabekijana Félix du KMF/CNOE. Lalatiana Rakotondrazafy de soutenir qu'il faut que « les partis politiques qui participent aux présidentielles aient chacun un représentant permanent au sein de la Ceni ». Propos appuyés par Bruno Rakotoarison : « La Ceni n'est pas véritablement libre dans son travail. C'est la raison pour laquelle il faudrait changer les textes ». Thierry Rakotonarivo, vice-président de la Ceni, a quant à lui, appelé à la collaboration et à la prise de responsabilités.

Et elle de lancer une série de questionnements : « qu'est-ce qui garantit que ce comité interministériel insèrera dans le nouveau code électoral les travaux et les recommandations de la commission de réflexion ? Pourquoi le gouvernement n'établit toujours pas le calendrier électoral ? L'on devrait mettre en vigueur une loi sur la précampagne mais est- ce qu'elle sera finalement conçue ? ». Les réponses ne sont pas loin. Les calculs politiques peuvent en être la raison.

Comme il fallait s'y attendre, le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation (MID) a boudé la conférence-débat organisée par le parti Freedom, hier à l'hôtel Panorama, qui se focalisait sur le thème : « Problématique de la prochaine élection présidentielle : comment éviter une nouvelle crise postélectorale ? ». Pour les entités présentes à cette conférence-débat, les circonstances actuelles pourraient ouvrir droit à une nouvelle crise postélectorale. Au micro, Lalatiana Rakotondrazafy, présidente du parti Freedom, dévoile et explique ses soucis. « Si l'encadrement juridique des élections n'est pris en charge uniquement que par le gouvernement, à travers le comité interministériel de rédaction, cela engendrera des problèmes », a-t-elle soutenu.

