Burkina Faso: Lutte contre la malnutrition - Un plan multisectoriel en élaboration

« Au regard de ces succès très importants, nous, partenaires techniques et financiers de la nutrition, sommes fières et satisfaits des résultats engrangés ses dernières années et réitérons notre serment à accompagner le gouvernement au tour d'un cadre d'appui commun concertés », a-t-il déclaré. Les participants vont donc examiner le plan stratégique multisectoriel afin d'améliorer les résultats.

Et c'est fort de ce constat que Dr Lansandé a souhaité que la nutrition soit inscrite au titre des priorités de développement. Le gouvernement pour relever les défis a inscrit une ligne budgétaire avec un montant de départ d'un milliard de F CFA dans le budget de l'Etat pour renforcer la prise en charge des cas de malnutrition aigüe sévère. La représentante de l'Unicef, chef de file des partenaires pour la nutrition, Dr Anne Vincent a salué ces mesures et a promis l'accompagnement des partenaires.

Jusque-là, le plan stratégique était basé sur des interventions spécifiques du ministère de la Santé. Un plan qui avait permis d'engranger des résultats bien que demeurant insuffisant. A entendre le représentant du ministre, les individus victimes de malnutrition présentent des capacités cognitives réduites avec pour conséquence la faible capacité d'apprentissage et par conséquent l'échec scolaire. Il était donc urgent d'avoir un outil plus performant.

La malnutrition est un fléau qui touche la plupart des pays en développement et le Burkina Faso en particulier. Pour s'attaquer au problème, les autorités burkinabè ont créé, le Conseil national de concertation en nutrition (CNCN), dont les membres se réunissent deux fois en session ordinaire par an pour examiner la question de la nutrition comme réponse au problème.

