Burkina Faso: Rencontre d'hommes d'affaires en Tunisie - Le Premier ministre Paul Kaba Thiéba invité

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a reçu en audience, le jeudi 21 septembre 2017, à Ouagadougou, l'ambassadeur de France au Burkina Faso, Xavier Lapeyre de Cabanes et celui de la Tunisie, Mohamed Kahloun. Ceux-ci sont allés l'inviter à participer à une série de rencontres d'hommes d'affaires dénommées « Africa » prévues, les 5 et 6 octobre 2017, en Tunisie.

Ces deux représentants de la diplomatie française et tunisienne sont allés remettre une lettre d'invitation au chef de l'exécutif pour sa participation à une série de rencontres d'hommes d'affaires en Tunisie.

«Mon collègue tunisien et moi, sommes venus voir le Premier ministre pour l'inviter en Tunisie les 5 et 6 octobre prochains à la XIIe édition de rencontres d'hommes d'affaires français et africains appelées Africa», a précisé le diplomate français.

Ces rencontres, a-t-il déclaré, se dérouleront pendant toute la première semaine du mois d'octobre prochain à Abidjan (Côte d'Ivoire), à Tunis et à Nairobi (Kenya). Xavier Lapeyre de Cabanes a aussi indiqué qu'en plus du Premier ministre burkinabè, les chefs de gouvernements tunisien et français y prendront part.

«J'ai invité le Premier ministre à Tunis à cette XIIe Africa qui est une opportunité en vue de poursuivre les discussions sur les questions bilatérales entre le Burkina Faso et la Tunisie», a souligné l'ambassadeur tunisien. Selon lui, ces rencontres vont permettre de se pencher sur la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre des relations bilatérales entre les deux pays.