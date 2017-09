Congo-Kinshasa: Vote électronique - Ça chauffe à l'Assemblée Nationale !

Dans la même journée d'hier, jeudi 21 septembre 2017, il a initié une double action. L'une, du côté de la Cour Suprême de Justice. L'autre, la deuxième, du côté de la Cour Constitutionnelle. Le but visé, dans cette démarche, est, selon lui, d'obtenir l'annulation pure et simple, de la décision du gouvernement portant invalidation des passeports semi-biométriques. Il justifie, par ailleurs, ses intentions d'arracher, à la clé, la réhabilitation des détenteurs de ces passeports dans leurs droits acquis, au regard, évidemment, d'un florilège de dispositions de la Constitution ainsi que de lois de la République. Il dit, par exemple, que l'ordre contenu dans le communiqué du Vice-Ministre des Affaires Etrangères serait, à ses yeux, illégal que nul n'aurait l'obligation de s'y soumettre.

Déjà, Juvénal Munubo, le Député UNC issu du Nord-Kivu, plus précisément de Goma, est allé vite, en déposant sur la table du Bureau de l'Assemblée Nationale, une question orale avec débat adressée à Léonard She Okitundu, le VPM chargé des Affaires Etrangères, Coopération Internationale et Intégration Régionale. Toussaint Alonga, un autre Député de l'Opposition, est allé, lui, du côté de la justice.

