Angola: Un dirigeant du MPLA contre le pessimisme quant à l'avenir du pays

L'Internationale socialiste (IS) est une organisation qui défend le socialisme par l'union des partis sociaux-démocrates, socialistes et partis travaillistes. Elle a été fondée en 1951, sous l'appellation de l'Internationale ouvrière socialiste, et compte actuellement 160 partis de plus de 100 pays, étant les plus grandes organisations de parti en activité.

Dans une déclaration faite à l'Agence Angola Presse (Angop) à partir de New York, à l'issue d'une réunion de l'International socialiste, dont le MPLA est membre effectif, le politique a attribué ces rumeurs "aux pessimistes qui ne sont jamais satisfaits et pensent que rien ne peut marcher "

New — Le Secrétaire chargé des relations internationales du MPLA, Julião Mateus Paulo "Dino Matrosse", a rejeté vendredi à New York les rumeurs d'une prétendue aggravation de la situation sociale en Angola dans les prochains jours.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.