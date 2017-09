Madagascar: Journée mondiale de la paix - Célébrée en toute poésie par l'Innerwheel à Manjakamiadana !

Les membres de ce club international ont marqué la journée mondiale de la paix par une lecture poétique au Palais de la Reine hier.

Un cadre historique et une belle matinée ensoleillée : les ingrédients parfaits pour une journée entre amies. Et pas pour n'importe quelle occasion ! Tout de blanc vêtues avec comme seul ornement leur foulard pour tous les membres et leur collier pour la Présidente et le Gouverneur du district 920, les dames de Innerwheel se sont retrouvées hier au Palais de la Reine Manjakamiadana pour célébrer la journée mondiale de la paix. Lova Mirella Rakotomalala, Gouverneur du District 920 a choisi de déclamer « La paix viendra » de Pierre Guilbert.

Un poème qui devrait être adopté par tous car lourd de sens comme en témoigne cet extrait. « Si l'injustice qui frappe les autres te révolte autant que celle que tu subis, si pour toi l'étranger est un frère qui t'est proposé, si tu sais donner gratuitement un peu de ton temps par amour, si tu sais accepter qu'un autre te rende service, si tu partages ton pain et que tu saches y joindre un morceau de ton cœur, si tu crois qu'un pardon va plus loin qu'une vengeance... Alors, la paix viendra ». La Présidente de l'Innerwheel Club d'Antananarivo a par contre lu « J'aimerais », un poème tout aussi signifiant. La lecture a été suivie d'un lancement de ballons blancs et d'une interprétation par les membres de l'association, du titre « Mille colombes » de Mireille Mathieu.

Actions sociales. Avant de se rendre à Manjakamiadana, les membres de l'Innerwheel International se sont rendues au Sammy'O Ambohimamory. L'association a effectivement procédé à la réhabilitation d'une aire de jeux pour les enfants de ce centre spécialisé qui accueille dix enfants autistes, pour l'instant.

Selon les explications de Hanta Raveloson du centre Sammy'O, un projet de construction de centre pilote est en gestation. La délégation, conduite par Tantely Rakotonirina, a également fait don de ballons nécessaires pour le développement intellectuel des enfants. Le club Innerwheel d'Antananarivo, qui célèbrera l'année prochaine ses 35 ans d'existence, procèdera à sa prochaine action au Foyer de Vie, à Antanimora, le 1er octobre.