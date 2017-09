Burundi: La séparation des biens dès le mariage - Mission impossible pour les couples burundais?

Mais il reste possible aux futurs époux de choisir entre la communauté des biens (souvent présumé), le régime de séparation des biens (où chacun des époux garde ses biens à lui seul) et le régime de la communauté réduite aux acquêts (où chacun des époux garde ses biens immeubles qu'il avait avant le mariage).

Aujourd'hui, aucune loi sur les régimes matrimoniaux n'existe et le code des personnes et de la famille est muet sur le sujet.

Un choix inhabituel au Burundi qui a été très mal accueilli par les familles, car pour celles-ci le mariage est une union scellée entre deux familles et une vie commune des époux pour le meilleur et pour le pire. Dépité, le couple décide célébrer leur union, loin de tous ces proches qui ne le comprennent pas.

De surcroît, Yves et Lydia ont signé une convention devant un notaire, qui stipule que les biens d'Yves n'appartiennent qu'à lui et lui seul, dont une maison flambant neuve qu'il vient de finir à coups de millions.

Copyright © 2017 YAGA. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.