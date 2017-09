Afrique: Le Sénégal et la France co-présideront la Conférence de financement du GPE

Derrière cet événement d'envergure qui rassemblera les bailleurs et pays en développement partenaires, le secteur privé, les fondations philanthropiques, la société civile et les organisations internationales, s'est déjà dessiné un objectif : mobiliser 3,1 milliards de dollars pour la période 2018 - 2020 pour soutenir l'éducation de 870 millions d'enfants dans 89 pays en développement dans lesquels vivent 78% des enfants non scolarisés dans le monde, selon l'Organisation des Nations Unies (ONU).

L'annonce de ce parrainage conjoint a été faite à New York, hier 20 septembre, par le président sénégalais Macky Sall et le président français Emmanuel Macron, lors d'une réunion de haut niveau sur le financement de l'éducation organisée à l'ONU en marge de la 72e Assemblée générale des Nations Unies.

