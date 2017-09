Burkina Faso/Egypte: Les Burkinabès tout feu tout flamme en Egypte

Cinq buts. Telle est la moisson des footballeurs burkinabè évoluant dans le championnat de l'élite égyptienne. Il faut encore ajouter à cela, le retour à la compétition de Préjuce Nakoulma, le premier match de Bakary Koné et d'Alain Traoré. Autant de bonnes nouvelles pour les footballeurs burkinabè expatriés.

Annoncé partant depuis quelques jours, Préjuce Nakoulma (30 ans, 2 matches) va finalement rester à Nantes (7e). Apparemment, son problème avec son coach semble se conjuguer maintenant au passé. En effet, samedi dernier à la faveur de la 5e journée de la Ligue 1, il est entré à la 59e mn pour la victoire 1-0 à Caen. Dans la même compétition, Bakary Koné (29 ans, 1 match) dernièrement prêté à Strasbourg (19e) a disputé son premier match. Malheureusement les choses ont mal tourné puisque Monaco a largement gagné 3-0. C'est avec un Bryan Dabo (25 ans, 6 matches, 2 buts) en forme que l'AS Saint-Etienne (3e) est allé battre Dijon 0-1.

Le franco-burkinabè a disputé l'entièreté de la rencontre. Absent après la première journée du championnat pour raison de blessure, Steeve Yago (24 ans, 1 matche) est sur pied. Même s'il n'a pas été titulaire lors de la réception ratée de Bordeaux (0-1), il était sur le banc des remplaçants de son équipe Toulouse (10e). En Ligue 2 (7e journée), ça ne va plus fort pour Le Havre (4e) et Yacouba Coulibaly (22 ans, 6 matches) qui enregistrent des résultats en dents de scie. En déplacement à Brest avec le défenseur burkinabè titulaire, Le Havre a été battu 1-0. A ce niveau de la compétition, Cyrille Bayala (21 ans, 1 match) a fait ses premières foulées avec le RC Lens (20e).

Il est entré à la 83e mn pour la défaite 1-0 à Valenciennes. Louckman Ouédraogo (24 ans, 6 matches, 1 but) a vu rouge à l'occasion de la 7e journée du championnat de National et du match nul (1-1) de sa formation Entente SSG (6e) face à Lyon Duchère. Titulaire, l'ex sociétaire de l'ASFA-Y a reçu un deuxième avertissement synonyme d'exclusion avant la pause (40e mn). Début de saison au Qatar et Alain Traoré (28 ans, 1 match) pointé le bout du nez. Face à Al Sadd, Alain est entré en jeu à la 74e mn. Il a été le passeur décisif pour le but de la victoire (2-1) d'Al Markhiya (5e).

Large victoire 1-5 de Krasnodar (2e) en déplacement chez Anzhi. Charles Kaboré (29 ans, 7 matches) sociétaire de la formation victorieuse est resté sur le terrain durant toute la partie du match. L'Egypte a disputé la 2e journée de son championnat. Journée au cours de laquelle des Burkinabè ont trouvé le fond des filets. Opposé à ENPPI, Issouf Ouattara (28 ans, 2 matches, 2 buts) a été le double buteur (27e et 69e mn). Cela a permis à son équipe Wadi Degla (7e) d'arracher les 3 points de la victoire (2-1).

Aristide Bancé (32 ans, 2 matches, 1 but) sur transformation d'un penalty (78e mn) a lui aussi offert la victoire 0-1 à Al Masry (1er) sur le terrain de Petrojet. Jérôme Ouiya (24 ans, 2 matches, 1 but) a lui inscrit le but égalisateur (58e mn) pour le nul 2-2 de son équipe El Geish (10e) face à El Entag El Harby. Dans le domaine des transferts, Valentin Zoungrana quitte l'AS Sonabel pour s'engager en faveur de la formation de l'élite marocaine, Chabab Atlas Khénifra pour 3 saisons. Abdul Meyker Yabré quitte Césène (série B) mais reste en Italie.

Il est le nouveau sociétaire de Lumezzane. Boubacar Saré a trouvé un point de chute. Il est désormais le sociétaire de la formation classée 8e du présent championnat de niveau 1 portugais US Belenenses