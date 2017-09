Madagascar: OTIVTANA - Appuis à la banque de sang

Besoins. « Les demandes de sang pleuvent étant donné le nombre de personnes opérées par jour » a fait savoir un responsable de la banque de sang présent durant l'action sociale menée par OTIVTANA hier. Ce responsable d'expliquer que les sangs de groupes « A+, O+ et B+ » sont actuellement les plus recherchés. Avant d'ajouter que « des actions de ce genre sont vivement sollicitées ». « La durée de vie des sangs - qui est de 45 jours - nous oblige à sans cesse renouveler les stocks », a-t-il lancé. Par ailleurs, effectué par une trentaine de représentants des agences, l'évènement d'hier était effectué dans le cadre de la célébration du cinquième anniversaire de la mutuelle Harena - un produit de ladite institution OTIVTANA elle-même. Il (le don de sang) consistait également à appuyer la banque de sang dans l'accomplissement de sa mission. Visant à renflouer le stock, l'action voulait aussi contribuer à la satisfaction des besoins, en sang, des patients des hôpitaux malgaches.

Le sang est la vie. Une expression qui tient tout son sens pour toutes les personnes qui ont besoin d'une opération de transfusion sanguine. Notamment, les patients et malades qui vont être opérés et qui sont attentes de donneurs. D'où le rôle indispensable de la banque de sang qui est un organisme gouvernemental assurant un continuel approvisionnement de sang à toutes les personnes qui en ont besoin. Une mission que ledit organisme assume malgré les difficultés auxquelles elle est confrontée d'après les propos d'un responsable. En effet, outre les problèmes d'ordre techniques pour garantir une bonne qualité des sangs, les populations ne sont pas encore habituées à effectuer une action de don de sang. Ce qui engendre parfois une menace de pénurie des poches auprès dudit organisme. L'action de don de sang effectuée par l'institution financière OTIVTANA à Ampasanimalo hier arrive donc à point nommé.

