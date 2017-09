Gabon: Dortmund - Aubameyang ne veut plus rêver du Real Madrid

Pierre-Emerick Aubameyang a toujours rêvé de jouer au Real Madrid. Et c'est presque un appel de pied que l'attaquant gabonais fait au club espagnol à chaque fois qu'il en a l'occasion. Annoncé sur le départ l'été dernier à Dortmund, l'ancien Stéphanois a vu plusieurs club lui courir après. Mais le Real Madrid n'a pas levé le petit doigt pour ne serait-ce que se renseigner sur lui. Et pour Aubameyang, tout est clair maintenant.

« Je n'ai plus de rêves. Je ne parlerai plus de Madrid, je m'y suis fait. J'ai l'impression que les clubs n'osent pas trop s'approcher pour me prendre. Peut-être qu'ils ne me veulent plus forcément. Les gens qui me sous-estiment, je vais continuer à leur prouver ce que je sais faire, là où je suis », a-t-il assuré ce jeudi sur les ondes de RMC.

Rien n'étant à 100% sûr dans le football, il n'est pas exclu que le Real Madrid fasse une grosse offre pour le Gabonais dans les prochaines années. Et il lui sera difficile de la rejeter.