Afrique de l'Ouest: UFOA 2017 - Le Ghana et le Nigeria qualifiés pour la finale

Devant un public acquis à sa cause, la sélection du Ghana n'a pas déçu. Elle a dominé le Niger dans une explication d'homme par 2-0 grâce à Kwame Kizito et Stephen Sarfo (31è, 78è). la finale aura lieu dimanche à 16 heures, précédée du match de classement, le tout devant le président de la Confédération Africaine de Football, Ahmad Ahmad.

L'affiche finale du tournoi de l'UFOA est connue à l'issue des matchs des demi-finales disputés ce jeudi au stadium Cape Coast au Ghana. Le Ghana et le Nigeria vont jouer le bouquet final. Les deux sélections se sont imposé face respectivement au Niger et au Bénin

