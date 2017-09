Ile Maurice: Yerrigadoogate - De faux messages whatsapp d'Axcel Chenney en circulation

Ces faux messages auraient vraisemblablement été créés à travers l'application WhatsFake. Tous les messages WhatsApp que l'express publie, dans chacune de ses enquêtes, sont certifiés par un logiciel Forensic qui analyse les données du téléphone en établissant l'identité de l'auteur et du récipiendaire de chaque message et SMS. Celui-ci semble avoir été réalisé sur Bitmap Paint !

Des messages selon lesquels il complote avec Navin Ramgoolam et Roshi Bhadain pour faire tomber Ravi Yerrigadoo. La véritable photo WhatsApp d'Axcel Chenney a été utilisée pour duper ses followers sur Facebook et rendre le faux screenshot crédible.

