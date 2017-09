Cameroun: Belgique - Charleroi abritera le 30 septembre prochain La Foire du Livre Africain

Le samedi 30 septembre prochain dès 14h00, l'Afrique en Livres fête la littérature !! Venez nombreux-ses !

Pour fêter la 20ème édition de son Café Littéraire, L'Afrique En Livres, en collaboration avec la Maison Pour Associations et en lien avec une série de partenaires, organise, pour la première fois en Belgique, une Foire du livre consacrée à la littérature africaine et aux auteurs amoureux du Continent.

L'idée ? Célébrer une culture que l'on réduit trop souvent au trio djembé-danses-cuisine et mettre en lumière le métier d'écrivain, passeur de frontières, jeteur de ponts, empêcheur de tourner en rond et semeur d'imagination. En savoir plus sur la genèse, la philosophie et le public de « Lire & Ecrire l'Afrique »

Où? Maison pour associations, route de Mons 80 à 6030 Marchienne-au-Pont

Au programme de cette journée, des rencontres avec des écrivains de renommée internationale et des maisons d'édition, des ateliers d'écriture et de calligraphie, des lectures pour petits et grands, etc . Le tout se terminera par une soirée qui mêlera théâtre, lectures publiques, discussion avec les parrain et marraine... et bien sûr la fête !

Les parrain et marraine

Pour sa première édition, la Foire du Livre « Lire & Ecrire l'Afrique » se cherchait des parrains ou marraines dont l'écriture et la personnalité nourrissaient le lien entre les cultures, entre les continents, entre les âmes.

Une Belge et un Algérien.

Une Carolo d'adoption, un exilé volontaire à Aix-en-Provence.

L'une a passé son enfance en Afrique, l'autre est né dans le Sahara algérien...

Trève de suspens, nous avons le plaisir de vous annoncer que ce sont Yasmina Khadra et Marie-claire Blaimont qui parraineront notre Foire du Livre 2017.

D'une rive à l'autre, de mots-passerelles en histoires qui relient les hommes à leur humanité, ces deux passionnés d'écriture illumineront de leur plume et de leur présence notre événement.

Une proposition de L'Afrique en Livres asbl et de la Maison pour Associations, en partenariat avec la Bibliothèque de l'U.T, Point Culture Charleroi, la Maison du Conte, la Bibliothèque Marguerite Yourcenar, le CACEAC, le CRIC, le COCAD (Collectif Carolo des Africains pour la Diversité), avec le soutien de la Ville de charleroi