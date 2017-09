Cameroun: Interdiction des manifestations publiques dans le Nord-ouest et le Sud-ouest

Les premiers furent placés sous administration britannique et les seconds sous administration française, les deux respectivement sous la tutelle de la Société des nations (SDN) et du mandat de l'Organisation des nations unies (ONU) avant l'indépendance du Cameroun le 1er janvier 1960.

Des partisans de la « cause anglophone » appellent à la « libération de toutes les personnes arrêtées », ce que n'entend peut-être pas faire les autorités sans l'épuisement des voies judiciaires, certaines d'entre elles étant accusé de destruction de biens, de violences et même d'atteinte à la vie humaine.

Malgré la libération de 55 personnes dont les leaders du consortium anglophone et des activistes arrêtés dans le cadre des manifestations sociales entre octobre 2016 et janvier 2017 dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest, la sérénité est loin d'être retrouvée, en témoignent des actes de vandalismes sur les établissements scolaires, question d'empêcher aux enfants d'aller à l'école.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.