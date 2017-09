Congo-Kinshasa: Passeportgate - Lexxus Légal, victime ou règlement de comptes?

A la fois interpellateur et engagé, son message est parfois mal compris par les dirigeants qui le taxe des combattants contre le pouvoir. «Léopards » est le titre phare de son nouvel album dans lequel l'artiste appelle au respect de la Constitution et prône l'alternance pacifique au pouvoir.

De son vrai nom Alex Dende, Lexxus a toujours le courage de dire tout haut, ce que les autres disent tout bas. A travers ces chansons, la star du rap congolais dénonce avec véhémence certaines réalités dans la société et pratiques qui empêchent le développement de son pays. Entre autres, la violation des droits de l'homme, l'impunité, la mauvaise gouvernance, la misère du peuple et surtout le trafic d'influence dans le pays.

Epris de paix et de changement, cet artiste engagé a justifié sa participation à la marche contre la décision du Ministère des affaires. "Etant digne fils du pays, j'ai le droit et la liberté de dire Oui ou Non à quelque chose qui ne semble pas marcher dans la nation. Ainsi, il fallait manifester pour faire attendre notre voix au sujet de passeport qu'on veut nous imposer. Votre mobilisation et soutien ont surement impacté la décision sur notre sort. Je vous remercie infiniment. Le combat continue", a déclaré le célèbre rappeur Kinois.

