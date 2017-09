Congo-Kinshasa: Fini les vacances - Les enfants de Koffi boudent !

Donc, Didi Stone, Saint James, Morinio ainsi que leur mère sont fâchés et condamnent le Quadrakoraman qui n'a pas consacré beaucoup de temps pour eux, à Kinshasa. Evidemment, la star congolaise vient de passer plus d'un mois en Angola dans le cadre d'une tournée musicale avec tout le groupe Quartier Latin. Toujours accompagnée de la Reine de stars, Cindy-le-cœur, ils ont laissé une belle impression dans les Nord et Sud de l'Angola.

Ce qui est bizarre, ces enfants étaient très mecontents de rentrer parce qu'ils estiment n'avoir pas bénéficié de la chaleur et affection paternelles. Contrairement aux années antérieures, ils ont passé en quelque sorte des mauvaises vacances à leur résidence officielle, au quartier Mont fleuri, à cause de leur père qui, cette fois-ci, était trop occupé par son travail.

Didi Stone, Del Pirlo Morinio et Saint James, qui sont nés de l'union avec son épouse légitime, Fifi Aliane mieux connue du nom de Aliya "Mère 100 ans". Une habitude instaurée depuis que la star congolaise a connu des problèmes avec la justice française qui le recherche pour "viol et séquestration de danseuses".

