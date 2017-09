Ile Maurice: Métro Express - «Rs 12,9 milliards pour les cinq stations surélevées»

Selon Jayen Chellum, une pétition sera lancée à Barkly, le symbole de la résistance à ses yeux. «Tou abitan Barkly inn mobilizé. Zot finn exprim zot.» Cette manifestation, insiste-t-il, a pour objectif de dire non à la répression, à la brutalité et à l'opacité autour du projet.

La manifestation prévue ce dimanche 24 septembre, à 9 h 30, de Barkly jusqu'à la Place Margéot, était également un des thèmes évoqués par la PAM. Si toutes les procédures ont été entreprises auprès des autorités policières et de la municipalité de Beau-Bassin-Rose-Hill, Jayen Chellum indique qu'il y a un blocage administratif autour de cette manifestation. «La vraie raison de ce blocage est politique. Nou pou get so bann inplikasion ki éna», prévient-il.

