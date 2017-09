Tunisie: «Je veux voir des guerriers à Radès»

Il attend de ses joueurs de jouer avec la même hargne et motivation que lors de la première manche à Alger : «Le plus important dans le match qu'on a joué samedi, c'est qu'on a gagné sans encaisser de but.

Je veux voir des guerriers au match retour à Radès et jouer avec la même motivation. On est à 90 minutes de la demi-finale, on doit se donner à fond pour passer le cap du CA».

«Il faut leur compliquer les choses»

L'entraîneur du MCA ne compte pas subir le jeu des gars de Bab Jedid au match retour. Il compte mettre en place un bloc haut pour piéger l'adversaire : «Ce serait une grave erreur de notre part de subir le jeu de l'équipe adverse. On doit jouer d'une manière intelligente et surtout avec la même motivation. Pour moi, le meilleur scénario serait de marquer un but pour compliquer les choses aux Tunisiens».

«On a préféré le 4-3-3 face aux Tunisiens»

A propos du changement de son schéma tactique dans ce match aller, il dira à cet effet : «Depuis le début de la saison, nous avons joué en 4-4-2, mais après avoir visionné les matchs du Club Africain, nous avons constaté que la meilleure stratégie pour contrer cette équipe tunisienne est d'opter pour le 4-3-3. Je pense que nous avons réussi notre match et nous avons créé beaucoup d'occasions pour marquer des buts».

«On aurait pu gagner 1, 2 ou 3 à zéro, mais... »

Même si l'équipe a gagné sur le score d'un but à zéro, les attaquants du Mouloudia d'Alger ont péché dans le dernier geste, à l'image de Balegh, Nekkache et Aouedj. Casoni explique cette inefficacité des attaquants : «C'est vrai qu'on aurait pu gagner avec un score plus large si nous avions concrétisé nos occasions dans ce match. Mais je suis satisfait du rendement de mes attaquants et de toute l'équipe. On était en nette progression et je suis persuadé qu'au fil des matchs, on sera meilleurs. C'est juste une question de temps».

«Chaouchi, c'est un vrai leader»

A l'instar de Casoni, Marco Simone, entraîneur du Club Africain, a été impressionné par le rendement du gardien Faouzi Chaouchi. Pour le coach, le joueur est le numéro un de l'équipe : «Chaouchi, c'est un vrai leader de l'équipe. La preuve, face au Club Africain, il a arrêté deux buts tout faits. J'espère qu'il fera de même en Tunisie au match retour pour qu'on arrache la qualification».

«J'ai fait sortir Balegh parce qu'il était fatigué»

Concernant les changements apportés en cours de jeu, où les supporters ont contesté la sortie de l'un de meilleurs éléments, Sofiane Balegh, le technicien du MCA explique son choix : «Balegh a réussi un bon match. Il a réussi à donner la passe de but à Nekkache. Il a créé des occasions et il aurait pu marquer. Dans l'ensemble, il a réussi son match. En ce qui concerne sa sortie en deuxième période, je l'ai fait sortir parce qu'il était fatigué, tout simplement».

«Amada a fait un très bon match»

L'un des meilleurs joueurs du Mouloudia face au Club Africain est incontestablement le milieu de terrain malgache, Ibrahim Amada, qui était le patron au milieu de terrain. Bernard Casoni, qui n'aime pas parler des individualités, a quand même parlé du Malgache : «Amada a confirmé le match qu'il a fait face au CRB. Il a réussi une bonne prestation. J'espère qu'il continuera sur cette lancée lors des prochains matchs. Mon message n'est pas seulement pour lui, mais pour toute l'équipe. Moi, j'ai besoin de tout le monde dans l'équipe et les plus en forme joueront les matchs».