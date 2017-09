Tunisie: Remonter son handicap

Une attention particulière a été accordée au volet relatif au travail d'approche pour assurer une meilleure synchronisation entre les lignes et consolider beaucoup plus les mouvements offensifs et le finish, talon d'Achille de l'équipe lors de sa dernière rencontre disputée à Rabat.

Rien n'a été laissé au hasard ou presque, avec notamment une assiduité manifeste lors des séances d'entraînement, le visionnage du match de samedi dernier pour en déceler les tenants et les aboutissants de la défaite, et une concentration sans faille sur l'échéance d'aujourd'hui à travers une mise au vert de trois jours dans un hôtel de la place.

Mais, pour les coéquipiers de Mahmoud Ben Salah, la leçon est retenue, et l'occasion leur est propice : pour se venger du mauvais sort qui les avait guettés jusque-là à chaque fois où ils affrontaient cet adversaire aux dents longues... La dernière défaite concédée samedi dernier à Rabat dans une rencontre où ils méritaient au moins le point du nul en est le dernier exemple. Et il y en a d'autres...

