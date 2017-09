Tunisie: L'ASM, sous pression

Prudence tout de même, car le CS Chebba a ramené un méritoire match nul de son déplacement à Menzel Bourguiba. Chebba sait voyager et marquer en déplacement ! On en vient au Stade Sportif Sfaxien. Les « 3S » ont certes mordu la poussière face aux Verts du CSHL. Mais, à domicile, devant l'AS Soliman, néo-promu de son état, la donne sera différente. Léger avantage aux Sfaxiens quoique Soliman ait réalisé la surprise de la première journée en battant l'OSB sur le score de 3-1 ! L'Olympique de Sidi Bouzid, parlons-en.

Un autre match non dénué d'intérêt mettra aux prises l'ESHS et l'ASK. Comment réagiront ces deux postulants au play-off après une entrée en matière assez juste ? Du côté de Hammam-Sousse, les locaux sont décidés à sortir le grand jeu. Quant à Kasserine, il est capable de faire vaciller n'importe qui quand il est dans un bon jour. Enfin, pour clore ce tour d'horizon du groupe A, Gafsa tentera de recoller au duo de tête en croisant le fer avec les promus de l'OCK.

