Tunisie: Dialogue entre la parole et la forme

Elle met la forme géométrique du carré au centre de ses compositions, la déclinant dans toutes les positions et dans différentes grandeurs, donnant, ainsi, un effet de mouvement en libérant une énergie palpable et visible à l'œil du spectateur.

L'artiste effleure les grands classiques de la littérature, en conduisant le spectateur à travers des époques et des terres lointaines, grâce au filtre des arts visuels. Une fusion intime et passionnelle entre la parole et la forme, qui s'exprime par des coups de pinceau vibrants.

Chiara Montenero, qui est artiste visuelle mais également poétesse et écrivaine éclectique, confère, dans Raccontamenti, une certaine plasticité à la littérature, en reproduisant sur la toile l'essence et les atmosphères des œuvres littéraires d'auteurs célèbres tels que Manzoni, Goethe, Dostoïevski ou encore Baricco.

L'exposition, qui investira les murs de la prestigieuse salle Sousse du musée, reprend le titre du recueil homonyme de l'artiste, qui réunit différents récits et autres contes et poésies.

