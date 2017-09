Tunisie: MCA/Chaouchi - « On peut refaire un meilleur match à Tunis »

Après avoir effectué une bonne préparation à Alger, le MC Alger s'est dirigée vers la Tunisie afin de prendre part à son match face au Club Africain, comptant pour le quart de finale retour de la Coupe de la CAF.

Rassuré après la belle prestation fournie, samedi dernier, face au Club Africain et la petite avance au score (1-0) décrochée, les Mouloudéens débarquent au stade de Radès avec pour objectif de confirmer leur avantage. Faouzi Chaouchi et ses coéquipiers semblaient motivés avant leur voyage pour Radès où ils devront confirmer leur bon résultat et arracher la qualification pour les demi-finales de la Coupe de la CAF.

Pour le gardien des Vert et Rouge d'Alger, les chances du Mouloudia « sont intactes, elles ont même augmenté après notre victoire au match aller. C'est un adversaire que nous avons dominé et on aurait pu gagner avec un score plus important n'était la malchance. Je crois qu'on peut refaire un meilleur match à Tunis, j'ai confiance en mes camarades, » a confié Faouzi Chaouchi dans des propos relayés par Le Buteur.

Comme tout le monde le sait, le Mouloudia d'Alger a remporté une belle victoire lors du match aller qui s'est déroulé au stade du 5-Juillet-1962 sur le score d'un but à zéro. Ainsi, les Mouloudéens ont un bel avantage avant le match retour ; un match nul leur suffira afin d'atteindre le prochain stade de la Coupe de la CAF.