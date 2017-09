Tunisie: Le premier lauréat représentera la Tunisie à Copenhague

Quant au deuxième prix, attribué à «Tripopt», de Kyane Kassiri, il s'agit d'une application de voyage intelligente qui aide les voyageurs à créer un itinéraire de voyage personnalisé, adapté et optimisé en fonction de leurs préférences personnelles. C'est une innovation qui va sans doute beaucoup servir aux touristes locaux et étrangers qui visitent les différents sites de la Tunisie.

C'est une opportunité pour ce jeune innovant de rencontrer d'autres innovateurs ainsi que des responsables et des hommes d'affaires avec lesquels il est possible de nouer des relations professionnelles.

Les lauréats sont « Co-art » de Abdelaziz Boujbal et « Tripopt » de Kyane Kassiri. « Co-art » est considéré comme une initiative sociale dédiée à l'autonomisation de la chaîne de valeur du secteur de l'industrie créative. L'initiateur de ce projet va représenter la Tunisie lors de la finale de la compétition internationale à Copenhague, qui se tiendra le 16 novembre prochain en présence de plus d'une centaine d'entrepreneurs de 36 pays.

Mieux encore, les gagnants de «Creative Business CupTunisia 2017» ont réussi à réaliser leur rêve en bénéficiant de prix assez alléchants. Cette cinquième édition s'est surtout distinguée par des idées innovantes et créatives grâce au dévouement des jeunes innovateurs et leur motivation sans limites. D'ailleurs, deux projets étaient retenus pour être honorés par la Banque nationale agricole (BNA) avec la remise d'un chèque de 1.000 dinars pour le premier lauréat et 500 dinars pour le second.

La cinquième édition de la compétition internationale sur l'entrepreneuriat, intitulée «Creative Business Cup», organisée par l'Institut arabe des chefs d'entreprises (Iace), a eu lieu jeudi 14 septembre 2017 et a regroupé une pléiade de jeunes innovateurs et responsables de haut niveau.

