Tunisie: Le redressement, c'est maintenant !

Défense recomposée

En l'état actuel, on peut dire que le compartiment de la défense avec Bhar, Mhaïssi, Fadaâ et le retour du gardien Khmir paraît rassurant. L'intégration de Slama, Regueï et Maâroufi dans la zone du milieu lui donnera sûrement plus de mordant.

C'est probablement l'attaque qui constitue le talon d'Achille de l'équipe. L'ESZ n'a marqué jusqu'à présent qu'un seul but, œuvre d'un défenseur. Boussif et Addala n'ont pas encore trouvé le chemin des filets.

Espérons que la nouvelle recrue Chris Bopoumella, l'avant-centre congolais, parviendra à mettre le compteur en marche. Les deux prochains matches sont très difficiles. Le premier face au CSS et le second contre le CA. La mission est délicate mais tout reste possible.

Beaucoup de travail physique, tactique et mental attend Noureddine Bourguiba. Patience et soutien moral de la part du CD et des supporters pour aider le staff technique et les joueurs à recharger les accus le plus vite possible. Une victoire chassera le doute et remettra l'équipe sur les rails.