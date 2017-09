Tunisie: L'aventure grandeur nature

Le sahara de Douz accueillera le 21 octobre prochain la première édition d'un Semi-marathon qui s'étendra sur 21 kilomètres intitulé : « 21 km pour Mathieu », et ce, à la mémoire du jeune français Mathieu Sanchez, disparu à la fleur de l'âge (15 ans) et qui fut un amoureux du sahara tunisien qu'il avait parcouru alors qu'il avait à peine 5 ans. Notons enfin que l'Association Carthage a conclu un accord avec Eurosport et France 24 pour couvrir la 13e édition du Marathon des Oasis. Un bon coup de pouce pour le tourisme tunisien.

Une manière de ne pas courir idiot, puisque les participants découvriront des lieux féériques qui ne se trouvent même pas dans les cartes postales que proposent les agences de voyages. C'est aussi un message au monde entier que la Tunisie, (qui fut frappée par le terrorisme, comme c'était le cas de Paris, Barcelone et Londres), combat aujourd'hui ce fléau grâce au vivre-ensemble qui constitue le point fort du peuple tunisien connu pour son accueil chaleureux et sa tolérance.

